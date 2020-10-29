Футболіст "Зорі" забив фантастичний гол у Лізі Європи. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:40, 29.10.2020 Оновлено: 23:45, 29.10.2020

Центральний півзахисник луганської "Зорі" Дмитро Іванисеня відзначився розкішним ударом у матчі 2-го туру Ліги Європи проти португальської "Браги".

На 95-й хвилині в компенсований до другого тайму час 26-річний уродженець Кривого Рогу ударом із-за меж штрафного встановив остаточний рахунок у грі.

М'яч неймовірною траєкторією влетів у шістку воріт. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Зоря" – "Брага" завершився з рахунком 1:2. У цій грі аргентинський футболіст забив гол феноменальним ударом із льоту.

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