Футболіст "Зорі" забив фантастичний гол у Лізі Європи. Відео

Центральний півзахисник луганської "Зорі" Дмитро Іванисеня відзначився розкішним ударом у матчі 2-го туру Ліги Європи проти португальської "Браги".

На 95-й хвилині в компенсований до другого тайму час 26-річний уродженець Кривого Рогу ударом із-за меж штрафного встановив остаточний рахунок у грі.

М'яч неймовірною траєкторією влетів у шістку воріт. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Зоря" – "Брага" завершився з рахунком 1:2. У цій грі аргентинський футболіст забив гол феноменальним ударом із льоту.