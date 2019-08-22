Футболіст "Зорі" забив бомбезний гол "Еспаньйолу" в Лізі Європи

Футболісти "Зорі" організували ідеальну контратаку в матчі плей-офф Ліги Європи проти "Еспаньола", що завершився фантастичним ударом Владислава Кочергіна.
На 38-й хвилині Хаві Пуадо віддавав пас на партнера в штрафну "Зорі", луганчани його прочитали і вибігли в контратаку. Громов отримав м'яч на правому фланзі, прострілив у штрафну, Кабаєв п'ятою скинув на Кочергіна, а Владислав розкішним "пострілом" відкрив рахунок у матчі.
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Нагадаємо, що в третьому кваліфікаційному турі ЛЄ український клуб пройшов болгарський ЦСКА. Перша гра на виїзді завершилася з рахунком 1:1. Другий матч підопічні Скрипника виграли - 1:0.
До цього "Зоря" вже пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0).
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