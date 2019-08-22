Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболіст "Зорі" забив бомбезний гол "Еспаньйолу" в Лізі Європи

2.1т Читати матеріал російською

Футболісти "Зорі" організували ідеальну контратаку в матчі плей-офф Ліги Європи проти "Еспаньола", що завершився фантастичним ударом Владислава Кочергіна.

На 38-й хвилині Хаві Пуадо віддавав пас на партнера в штрафну "Зорі", луганчани його прочитали і вибігли в контратаку. Громов отримав м'яч на правому фланзі, прострілив у штрафну, Кабаєв п'ятою скинув на Кочергіна, а Владислав розкішним "пострілом" відкрив рахунок у матчі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на цей шедевр.

Новини
"Не можу повірити!" Тренер суперника "Зорі" розпсихувався після матчу

Нагадаємо, що в третьому кваліфікаційному турі ЛЄ український клуб пройшов болгарський ЦСКА. Перша гра на виїзді завершилася з рахунком 1:1. Другий матч підопічні Скрипника виграли - 1:0.

До цього "Зоря" вже пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучность" (3:1 і 1:0).

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Іспанія Барселона
Тег
ФК Зоря
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это просто бред. Трусливая Заря жалко и бездарно проиграла. Они трусы, а не мужики. Противно.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...