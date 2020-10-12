Футболіст "Зорі" відзначився автоголом у дебютному матчі за збірну. Відео

Захисник "Зорі" Йоель Абу-Ханна вкрай невдало дебютував за збірну Ізраїлю, відзначившись автоголом у матчі третього туру Ліги націй проти Чехії.

На 14-й хвилині поєдинку команда футболіста з української Прем'єр-ліги розіграла удар від воріт, але опинилася під серйозним пресингом з боку суперника. Абу-Ханна віддав пас голкіперу, але той не зумів зупинити м'яч, в результаті чого ігровий снаряд повільно закотився за лінію. Після першого тайму гравець "Зорі" був замінений. Відео моменту можна подивитися, починаючи з 2:57.

Ізраїль зазнав домашньої поразки з рахунком 1:2 і залишився на третьому місці в групі 2 дивізіону B Ліги націй. Чехія з шістьма очками продовжує переслідування Шотландії, яка лідирує в квартеті з сімома балами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Естонії забила безглуздий автогол у матчі Ліги націй проти Північної Македонії.