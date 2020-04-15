Футболіст "Зорі" Андрій Циганик розповів про зв'язок з Путіним

Максим Богданов Футбол 19:34, 15.04.2020

Латвійський півзахисник луганської "Зорі" Андрій Циганик зізнався, що виступаючи в Німеччині отримав прізвисько Путін.

Володимир Путін і Андрій Циганик

"Коли почалася війна в Україні, я грав в Німеччині і ходив там до німецької школи. Мене навіть вчителі жартома називали Путіним. Просто тому, що я російськомовний. Нам розповідали, що відбувається в світі і говорили мені: "Що ти роби? ". Телебачення належить державі і транслює те, що потрібно уряду. і так зомбують людей. Так всюди – в Німеччині, Латвії, Росії. За Україну не скажу – не дивився українського телебачення", - цитує футболіста Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий у минулому футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв похвалив президента Росії Володимира Путіна за розвиток спорту в країні-сусідці.

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