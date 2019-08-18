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Футболіст збірної України зганьбився в першому матчі за московський клуб

1.8т Читати матеріал російською

Футболіст збірної України Іван Ордець невдало дебютував за московське "Динамо".

27-річний українець вперше за 6 турів вийшов в складі свого нового клубу. Іван вийшов на заміну на 64-й хвилині гри з "Локомотивом", а на 82-й з-за його помилки Олексій Міранчук забив переможний гол.

Хавбек збірної Росії легко прокинув м'яч між ніг Ордеця і поставив ефектну крапку в матчі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

"Динамо" Москва – "Локомотив" Москва 1: 2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 3 Філіп, 1:1 – 28, пенальті Олексій Міранчук, 1:2 – 82 Олексій Міранчук.

Динамо Москва – Лещук, Паршивлюк, Шуньїч (Ордець, 64), Плієв, Риков, Шиманьськи (Мігел Кардозу, 59), Нойштедтер, Каборе, Н`Жі, Шейдаев, Філіп (Грулев, 83).

Локомотив – Гільєрме, Ідову, Чорлука, Хеведес, Ігнатьєв, Олексій Андрійович Міранчук, Олексій Андрійович Міранчук, Баринов, Крихов'як, Жемалетдінов (Живоглядов, 90), Смолов (Джорджевіч, 78).

Попередження: Баринов (2), Шиманьськи (13), Шуньїч (48), Крихов'як (67), Ідову (68), Ігнатьєв (84), Гільєрме (87).

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Нагадаємо, що Ордець перейшов в "Динамо" 19 червня, підписавши трирічну угоду з московською командою. Попередні 5 турів футболіст пролітав повз заявку.

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Тема
чемпіонат Росії
Особа
Іван Ордець
Місце
Росія Москва
Теги
ФК Локомотив Москва Динамо Москва
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Только украинцы смеются над футболистами своей страны.
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