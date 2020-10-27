Футболіст збірної України заразився коронавірусом

Михайло Морозов Футбол 10:22, 27.10.2020 Оновлено: 10:28, 27.10.2020

Футболіст збірної України та "Андерлехта" Богдан Михайличенко здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляє видання HLN.be, після отримання результату наш співвітчизник негайно був відправлений на карантин. Очікується, що він пропустить наступний матч чемпіонату Бельгії проти "Антверпена".

Крім Михайличенка, позитивний тест здав працівник медичного штабу команди.

Відзначимо, що захисник може також не зіграти за збірну України в товариському поєдинку проти Польщі (11 листопада) і в матчах Ліги націй проти Німеччини (14 листопада) і Швейцарії (17 листопада). Він потрапив у розширену заявку Андрія Шевченка на ці зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірус був виявлений у двох інших представників національної команди – футболістів "Динамо" Георгія Бущана і Віталія Миколенка.

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