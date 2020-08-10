Футболіст збірної України заразився коронавірусом

Півзахисник "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляється на офіційному сайті луганського клубу, гравець відчув нездужання 6 серпня, після чого відразу ж пройшов ПЛР-тестування. Зараз він перебуває на двотижневій самоізоляції, почуває себе добре, але скаржиться на відсутність смаку та нюху.

У зв'язку з цим вся команда і тренерський штаб здали додаткові ПЛР-тести, які показали негативні результати. "Зоря" відновила тренувальний процес і продовжила підготовку до товариського матчу проти "Дніпра-1", який відбудеться у вівторок, 11 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському "Динамо" зафіксовано два випадки зараження коронавірусом серед футболістів. Інфекцію було виявлено у форварда Назарія Русина та його сусіда по кімнаті Романа Вантуха. Пізніше нападник звернувся до журналістів.