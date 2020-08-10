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Футболіст збірної України заразився коронавірусом

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
43,9 т.
Дмитро Іванісеня

Дмитро Іванісеня заразився коронавірусом.

Півзахисник "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляється на офіційному сайті луганського клубу, гравець відчув нездужання 6 серпня, після чого відразу ж пройшов ПЛР-тестування. Зараз він перебуває на двотижневій самоізоляції, почуває себе добре, але скаржиться на відсутність смаку та нюху.

У зв'язку з цим вся команда і тренерський штаб здали додаткові ПЛР-тести, які показали негативні результати. "Зоря" відновила тренувальний процес і продовжила підготовку до товариського матчу проти "Дніпра-1", який відбудеться у вівторок, 11 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському "Динамо" зафіксовано два випадки зараження коронавірусом серед футболістів. Інфекцію було виявлено у форварда Назарія Русина та його сусіда по кімнаті Романа Вантуха. Пізніше нападник звернувся до журналістів.

КоронавірусФК ЗоряЗбірна України з футболуДмитро Iванiсеня
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