Футболіст збірної України заразився COVID-19: спортивні підсумки 10 серпня

Футболіст збірної України Дмитро Іванисеня заразився коронавірусом, а київське "Динамо" підписало першого гравця за Мірчі Луческу.

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Крім того, ЗМІ показали лаштунками першого матчу "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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