Футболіст збірної України забив у першому ж матчі за італійський клуб

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився забитим м'ячем у своєму першому ж матчі за італійський клуб.
Футболіст збірної України на передсезонному турнірі Trophy Framar реалізував пенальті на 35-й хвилині гри проти "Брусапорто", зробивши рахунок 5:0.
26-річний українець провів 45 хвилин і був замінений у перерві, як і всі інші футболісти "Аталанти", що вийшли в старті. Підсумковий рахунок зустрічі - 9:0.
#TrofeoFraMar #Atalanta 🆚 #Brusaporto 9-0- Atalanta BC (@Atalanta_BC) 18 липня 2019 р
⚽️⚽️ #Colley
⚽️ Tomasi (B) autogol
⚽️ Esposito (B) autogol
⚽️ #Malinovskyi
⚽️⚽️⚽️ #Traore
⚽️ @LuisFMurielCF
🔎 https://t.co/IWSFOSJ3pW #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #preseason pic.twitter.com/WplAAZmOhF
Як повідомляв OBOZREVATEL, після невеликої трансферної саги Малиновський таки перебрався до Італії, підписавши 5-річний контракт з "Аталантою".
В "Генку" до останнього не хотіли відпускати Руслана, на що гравець влаштував своєрідний демарш.
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