Футболіст збірної України забив у першому ж матчі за італійський клуб

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився забитим м'ячем у своєму першому ж матчі за італійський клуб.

Футболіст збірної України на передсезонному турнірі Trophy Framar реалізував пенальті на 35-й хвилині гри проти "Брусапорто", зробивши рахунок 5:0.

26-річний українець провів 45 хвилин і був замінений у перерві, як і всі інші футболісти "Аталанти", що вийшли в старті. Підсумковий рахунок зустрічі - 9:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після невеликої трансферної саги Малиновський таки перебрався до Італії, підписавши 5-річний контракт з "Аталантою".

В "Генку" до останнього не хотіли відпускати Руслана, на що гравець влаштував своєрідний демарш.

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