Футболіст збірної України забив п'ятою дебютний гол в сезоні

Максим Іншаков Футбол 23:46, 30.08.2020

Український футболіст "Фехервара" Іван Петряк відзначився чудовим голом у 3-му турі чемпіонату Угорщини.

26-річний хавбек збірної України вийшов в стартовому складі і на 91-й хвилині встановив остаточний рахунок 4:1, забивши дебютний гол в новому сезоні.

Наш співвітчизник став автором ювелірної триходівки, яку і закінчив шедевральний ударом п'ятою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому цього року Петряк вийшов в матчі 18-го туру "Фехервара" – "Уйпешта" з лави запасних на 62-й хвилині, а на 84-й забив єдиний і переможний гол. Уродженець Сміли взяв на себе ініціативу і точно пробив низом у шістку воріт.

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