Футболіст збірної України забив крутий піжонський гол в Туреччині. Відео

Український нападник турецького "Коньяспора" Артем Кравець відзначився розкішним ударом у матчі 8-го туру чемпіонату країни проти "Фенербахче".

31-річний футболіст збірної України вийшов у стартовому складі і на 77-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди, встановивши остаточний рахунок (2:0).

Кравець втік в контратаку, вийшов один на один з голкіпером, і ефектно по-піжонськи перекинув м'яч в ворота.

Відзначимо, що для Артема це стало другим голом поспіль. У поточному сезоні турецької першості в 6 іграх українець забив 5 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко 7 листопада викликав у національну команду Кравця через те, що футболіст київського "Динамо" Владислава Супряга виявився заражений коронавірусом.