Футболіст збірної України забив фантастичний гол у першому ж матчі за новий клуб

Український футболіст "Селтіка" Мар'ян Швед відзначився фантастичним голом у першому ж офіційному матчі за шотландський клуб.
22-річний півзахисник забив в ворота естонського "Калью" у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Уродженець Львівщини вийшов на заміну в другому таймі і на 90-й хвилині поставив ефектну крапку в поєдинку, вразивши ворота дальнім "пострілом". Шотландці вийшли в 3-й раунд кваліфікації ЛЧ, обігравши "Калью" за сумою двох матчів 7:0.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самі подивитися на цей шедевр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Швед підписав угоду з шотландським "Селтіком" в січні цього року. Контракт екс-футболіста "Карпат" з новим клубом діятиме 4,5 року.
Раніше інтерес до колишнього футболіста "Карпат" виявляв віце-чемпіон України - київське "Динамо".
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