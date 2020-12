Футболіст збірної України забив ефектний переможний гол у чемпіонаті Бельгії

Футболіст збірної України та "Мехелена" Мар'ян Швед відзначився переможним голом у домашньому матчі чемпіонату Бельгії проти "Мускрона".

Його команда двічі забила в першому таймі, але зарахований був тільки один з м'ячів. У другій половині гостям вдалося зрівняти рахунок з пенальті. На 83-й хвилині футболіст "Мехелена" точно навісив на Шведа у штрафний майданчик, українець красиво прийняв м'яч, одним дотиком обіграв захисника і пробив під поперечину.

Video of the Marian Shved goal as he scored the winner for Mechelen in a 2-1 win over Mouscron



Tidy finish from the Ukrainian 👏 pic.twitter.com/Cjp4db9nGO