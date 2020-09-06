Футболіст збірної України забив дебютний гол, повернувшись в "Динамо"

Артем Кравець забив у матчі проти "Колоса".

Артем Кравець приніс перемогу київському "Динамо" в товариському матчі проти "Колоса" з села Ковалівка Васильківського району Київської області.

31-річний нападник вийшов на заміну у другому таймі і через 3 хвилини відзначився точним ударом. "Колос" пропустив контратаку, Артем вийшов сам на сам і впевнено переграв голкіпера.

"Динамо" – "Колос" – 1:0

Гол: Кравець (49)

"Динамо": Бойко (Нещерет, 61), Вантух, Бурда (Шабанов, 35), Попов (Алібеков, 61), Миколенко (Вівчаренко, 78), Шепелев, Буяльський (Клейтон, 71), Андрієвський (Гармаш, 46), де Пена (Русин, 46), Вербич (Дуелунд, 68), Соль (Кравець, 46)

"Колос": Волинець, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Ємець, Задоя, Богданов, Смирний, Антюх, Селезньов

Запасні: Нещерет, Моргун, Шабанов, Вівчаренко, Алібеков, Гармаш, Клейтон, Дуелунд, Кравець, Русин

Відзначимо, що цей гол став для футболіста збірної України першим після повернення в столичний клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня Артем підписав контракт з "Динамо" на два роки з можливістю продовження.

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