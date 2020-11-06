Футболіст збірної України заразився коронавірусом після матчу з "Зорею" в ЛЄ

Півзахисник збірної України та грецького АЕКа Євген Шахов здав позитивний тест на коронавірус після виїзного матчу третього туру Ліги Європи проти "Зорі", який відбувся у четвер, 5 листопада.

Як повідомляється на офіційному сайті його команди, COVID-19 був також виявлений у трьох його одноклубників Петроса Манталоса, Ефстратіоса Сварнаса і Нассіма Хніда та двох членів персоналу. Всі вони пішли на самоізоляцію.

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі на поєдинок проти луганчан і провів на полі 70 хвилин, не зумівши відзначитись результативними діями. У нинішньому сезоні на його рахунку 10 матчів у всіх турнірах і 1 гол. Шахов був викликаний Андрієм Шевченком у табір збірної України для підготовки до ігор з Польщею, Німеччиною та Швейцарією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Зоря" розгромно поступилася АЕКу з рахунком 1:4 та залишилася на останньому місці в групі Ліги Європи.