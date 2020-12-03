Футболіст збірної України вилікувався від COVID-19 і забив гол-шедевр у Лізі Європи. Відео

Український форвард бельгійського "Гента" Роман Яремчук забив гол у першому ж матчі після свого одужання від коронавiрусу.

25-річний нападник збірної України вийшов в стартовому складі на гру 5-го туру Ліги Європи проти чеського "Слована".

На 60-й хвилині Роман розіграв "стіночку" з партнером і найпотужнішим пострілом з 23 метрів відправив м'яч чітко в нижній кут, відкривши рахунок в грі. Зустріч в результаті завершилася перемогою бельгійців 2:1.

Варто зазначити, що цей гол став для Яремчука першим в сезоні в груповому етапі Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яремчук заразився COVID-19 під час свого виступу за збірну України в Лізі націй. Головний тренер "Гента зізнався, що Роман відчуває певні психологічні проблеми після повернення з національної команди.