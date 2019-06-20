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Футболіст збірної України викликав обурення в мережі: спортивні підсумки 19 червня

1.6тЧитати матеріал російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) озвучив своє остаточне рішення щодо скандалу з форвардом збірної України Жуніором Мораесом, а непереможний український боксер Олександр Захожій здобув перемогу вражаючим нокаутом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 19 червня.

Крім того, захисник збірної України Іван Ордець викликав обурення фанатів, підписавши контракт із московським "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Іван ОрдецьВасиль Ломаченко
Теги
збірна України з футболуФК ШахтарДинамо Москва
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леня зе
леня зе
мало вам разжигателям ненависти.так вы повторно пишите о рядовом событии как о зраде зрадной.не все еще ваши шавки погавкали ,ну-ну
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