Футболіст збірної України викликав обурення в мережі: спортивні підсумки 19 червня

Європейський футбольний союз (УЄФА) озвучив своє остаточне рішення щодо скандалу з форвардом збірної України Жуніором Мораесом, а непереможний український боксер Олександр Захожій здобув перемогу вражаючим нокаутом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 19 червня.

Крім того, захисник збірної України Іван Ордець викликав обурення фанатів, підписавши контракт із московським "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

УЄФА ухвалив нове рішення у справі Мораеса

Футболіст збірної України перейшов у російський клуб

Непереможний український боксер переміг кривавим нокаутом: з'явилося відео

"Гидота": футболіст збірної України поплатився за переїзд до Росії

"Він чесно сказав": тренер Ф'юрі висловився про Усика

Не відбудеться: з'явилася офіційна інформація про бій Ломаченка

"Динамо" ухвалило кардинальне рішення щодо Гармаша - ЗМІ

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!