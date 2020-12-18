Футболіст збірної України відмовився залишатися в "Шахтарі" і переходить в "Аталанту" – ЗМІ

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко продовжить кар'єру в італійській "Аталанті".

Клуб Серії А вже уклав попередню угоду з 24-річним півзахисником, який приєднатися до нової команди по закінченні нинішнього сезону, інформує Tuttomercatoweb. Контракт Віктора з "гірниками" закінчується влітку майбутнього року і нову команду він поповнить на правах вільного агента.

За даними джерела, "Шахтар" намагався переконати Коваленка укласти нову угоду з клубом, але футболіст відмовився, пославшись на домовленість з "Аталантою". Таким чином, якщо хавбек підпише контракт з італійським клубом, то стане одноклубником партнера по збірній Руслана Малиновського.

Відзначимо, що Коваленко є вихованцем донецького клубу. У першій команді він дебютував 27 жовтня 2014 року. Всього за "гірників" провів 200 матчів і забив 32 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної України Роман Яремчук забив гол у сотій грі за бельгійський "Гент".