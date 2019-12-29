Головна Новини
29 грудня • оновлено в 22:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболіст збірної України відмовився виступати в "Зеніті" за мільйони євро

Футболіст збірної України відмовився виступати в "Зеніті" за мільйони євро
Гравець бельгійської команди дав відверте інтерв'ю
1.8т Читати матеріал російською

Нападаючий збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук відкинув ймовірність переходу в петербурзький "Зеніт".

Яремчук заявив, що відмовився б грати за "Зеніт" навіть при зарплаті в п'ять мільйонів євро на рік.

"Класне запитання, але в сьогоднішній ситуації я б не поїхав. Думаю, 100%. Мені вистачає на життя. Є все, що потрібно", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу Вацко Live.

Форвард заявив, що не заробляє в чемпіонаті Бельгії великих грошей, але насолоджується футболом.

Новини
Форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної Романа Яремчука за його слова після перемоги над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Роман Яремчук
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну ёшки-матрёшки,какая потеря то....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги