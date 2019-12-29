Футболіст збірної України відмовився виступати в "Зеніті" за мільйони євро

Нападаючий збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук відкинув ймовірність переходу в петербурзький "Зеніт".

Яремчук заявив, що відмовився б грати за "Зеніт" навіть при зарплаті в п'ять мільйонів євро на рік.

"Класне запитання, але в сьогоднішній ситуації я б не поїхав. Думаю, 100%. Мені вистачає на життя. Є все, що потрібно", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу Вацко Live.

Форвард заявив, що не заробляє в чемпіонаті Бельгії великих грошей, але насолоджується футболом.

Новини Форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної Романа Яремчука за його слова після перемоги над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020.

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