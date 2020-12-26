Футболіст збірної України відмовився переходити в "Рому" з "Шахтаря" – ЗМІ

Український півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко відмовився переходити в італійську "Рому", повідомляє TuttoAtalanta.

За інформацією ЗМІ, скаути римської команди певний час спілкувалися з 24-річним футболістом, однак той вибрав "Аталанту" та вже поставив свій підпис під попередніми 4-річним контрактом. Зазначимо, що головним тренером "Роми" є Паулу Фонсека, який раніше очолював "Шахтар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Коваленком зв'язувалися представники португальської "Бенфіки", проте сторонам не вдалося домовитися.

Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і виступає за основну команду з 2015 року. Цього сезону український хавбек провів 11 матчів, у яких забив чотири голи. За даними Transfermarkt, вартість гравця становить € 4,5 млн.

За національну команду Віктор дебютував у 2016-му. У складі "синьо-жовтих" зіграв 30 матчів, відзначившись однією результативною передачею й заробивши чотири попередження.

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру в одному з інтерв'ю португальським ЗМІ виділив у своїй команді саме Коваленка.