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Футболіст збірної України відмовився грати за російський клуб

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Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко виключив ймовірність виступу за російський футбольний клуб. При цьому спортсмен заявив, що хотів би спробувати свої сили за кордоном.

Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

football.ua

"Якщо завтра тобі подзвонять з "Зеніту" ти поїдеш в Росію?" - запитали футболіста.

"Ні", - категорично відповів Миколенко в ефірі шоу FootBoom на Youtube.

При цьому 20-річний "динамівець" заявив, що, якщо йому зателефонує Юрген Клопп (тренер англійського "Ліверпуля") і запропонує місце Ендрю Робертсона, то перехід можливий.

"Потрібно буде вирішувати", - підкреслив футболіст.

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Раніше Олександр Зінченко проговорився, що англійці уважно стежать за грою молодих футболістів столичного "Динамо" і заявив, що один з київських гравців незабаром може стати його одноклубником. У списку кандидатур було й прізвище Миколенко.

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Віталій Миколенко
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леня зе
леня зе
а если тебе позвонит Бил Гейтс и предложит сыграть за МИКРОСОФТза 10млн.минута?"Нет", — категорично ответил Миколенко ,я люблю Мак.идиоты
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