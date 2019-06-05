Футболіст збірної України відмовився грати за російський клуб

Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко виключив ймовірність виступу за російський футбольний клуб. При цьому спортсмен заявив, що хотів би спробувати свої сили за кордоном.

Віталій Миколенко football.ua

"Якщо завтра тобі подзвонять з "Зеніту" ти поїдеш в Росію?" - запитали футболіста.

"Ні", - категорично відповів Миколенко в ефірі шоу FootBoom на Youtube.

При цьому 20-річний "динамівець" заявив, що, якщо йому зателефонує Юрген Клопп (тренер англійського "Ліверпуля") і запропонує місце Ендрю Робертсона, то перехід можливий.

"Потрібно буде вирішувати", - підкреслив футболіст.

Раніше Олександр Зінченко проговорився, що англійці уважно стежать за грою молодих футболістів столичного "Динамо" і заявив, що один з київських гравців незабаром може стати його одноклубником. У списку кандидатур було й прізвище Миколенко.

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