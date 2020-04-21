Футболіст збірної України Руслан Малиновський може перейти в клуб Ярмоленка

Максим Богданов Футбол 18:50, 21.04.2020 Оновлено: 18:53, 21.04.2020

Футболіст збірної України Руслан Малиновський потрапив в сферу інтересів "Вест Хема", що займає 16-е місце в поточному чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги.

Руслан Малиновський
ФК Аталанта

За інформацією Sportal.it, лондонський клуб, за який виступає Андрій Ярмоленко, хоче посилити Малиновським центр поля.

Тransfermarkt оцінив 26-річного хавбека в 11 мільйонів євро. Нагадаємо, що на даний момент Малиновський виступає за італійську "Аталанту", контракт з якою розрахований до літа 2024 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня "Фіорентина" провела переговори з "Аталантою" з приводу трансферу Малиновського. Пізніше агент півзахисника Вадим Шаблій прокоментував цю інформацію.

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