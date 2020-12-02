Футболіст збірної України розповів, як його родину бомбили на Донбасі

Захисник чернігівської "Десни" Юхим Конопля розповів, що на війні на Донбасі у нього серйозно постраждав будинок, в якому жили його предки.

За словами футболіста збірної України, його бабуся і дідусь жили неподалік від Донецька і стежили за квартирою Юхима, яка була в столиці області.

"Вони жили в Спартаку – це село під Донецьком, воно з аеропортом межує. Ну там просто пів села в пил. Їм пощастило, що їх половина, там де знаходиться будинок – він в дальній частині від аеропорту. Але все одно покоцало, воронки там в городі. На сарай впав снаряд. Сарай зрівняли з землею. Дірки всюди в шифері, у вікнах. Дідусь там позабивав все. Зараз переїхали до Донецька, живуть в квартирі, не пам'ятаю чиїй", – розповів Юхим в програмі "Наша збірна" на YouTube-каналі FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річний Конопля вперше в своїй кар'єрі отримав виклик в національну збірну в жовтні цього року.

Молодий футболіст рік тому разом з молодіжною збірною України виграв чемпіонат світу, який пройшов у Польщі.