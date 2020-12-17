Футболіст збірної України приніс "Ференцварошу" перемогу в чемпіонаті Угорщини

Півзахисник збірної України Ігор Харантін забив переможний гол за "Ференцварош" у виїзному матчі чемпіонату Угорщини проти "Пакша" (3:1).

Підопічні Сергія Реброва відкрили рахунок вже на третій хвилині після подачі з кутового, але господарі відновили паритет перед перервою, також скориставшись стандартним положенням біля воріт суперника. На старті другої половини гості отримали право на пенальті після того, як, на думку арбітра, голкіпер зачепив нападника "Ференцвароша". До одинадцятиметрової позначки підійшов Харатін і точно пробив у правий нижній кут.

Уже в кінцівці Ісаел подвоїв перевагу команди Реброва і встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:1. Це дозволило "фраді" ще більше закріпитися на першій позиції в таблиці. "Ференцварош" випереджає найближчого переслідувача на 9 очок, маючи матч у запасі. У 13 поєдинках клуб здобув 11 перемог і 2 рази зіграв внічию.

Відзначимо, що для Харатіна цей гол став другим у чемпіонаті Угорщини. Також у його активі є одна результативна передача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук відзначився голом у своєму сотому матчі за бельгійський клуб.