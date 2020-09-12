Футболіст збірної України попросив виключити його з бельгійського клубу – ЗМІ

Український нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук запросив свій трансфер у керівництва команди, повідомляє HLN.

Футболіст збірної України був відсутній у заявці на матч з "Ейпеном" (11 вересня, поразка 1:2), однак за інформацією ЗМІ, це не було пов'язано з бажанням покинути команди.

HLN пише, що українець не брав участь у грі через свою форму після повернення з розташування національної команди.

Цю інформацію опосередковано підтвердив головний тренер команди Ласло Белені.

"Роман втомився після поїздки в збірну України", – сказав Белені в ефірі телеканалу Eleven Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня Роман розкритикував стиль гри "Гента", після чого Белені порадив українцеві шукати новий клуб. Одноклубник українця Яремчука Алессіо Кастро-Монтес зізнався, що футболісти були шоковані такими словами Романа.

Пізніше українець помирився з тренером, який сказав, що не збирається мститися нашому співвітчизнику.