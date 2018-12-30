Футболіст збірної України поплатився за прикру помилку в матчі АПЛ

Помилка українського півзахисника англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка у матчі 20-го туру чемпіонату країни з "Саутгемптоном" привела до голу.
Олександр Зінченко (у синій формі праворуч)
Футболіст збірної України вийшов на гру в стартовому складі, а на 37-й хвилині далеко відпустив від себе м'яч, за що миттєво поплатився. Хавбек господарів П'єр-Еміль Хейбьерг відібрав шкіряну сферу, вийшов один на один із голкіпером і точним ударом зрівняв рахунок.
Олександр Зінченко (праворуч)
Зазначимо, що на 45-й хвилині Олександр реабілітувався, віддавши гольовий пас на Агуеро.
"Саутгемптон" – "Манчестер Сіті" 1:3
Голи: 0:1 – 10 Сільва, 1:1 – 37 Хейбьерг, 1:2 – 45, автогол Уорд-Проуз, 1:3 – 45 Агуеро.
"Саутгемптон" – Маккарті, Стівенс, Беднарек, Таргетт, Ремзі, Лемін (Редмонд, 46), Ромеу (Валері, 59), Хейбьерг, Ельюнуссі, Уорд-Проуз, Остін (Лонг, 68).
"Манчестер Сіті" – Едерсон, Лапорт, Компані, Данило, Зінченко, Сільва, Фернандіньо, Марез, Бернарду Сілва, Стерлінг, Агуеро.
Попередження: Агуеро (32), Остін (58).
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що іспанський наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола прийняв рішення щодо півзахисника збірної України Олександра Зінченка.
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