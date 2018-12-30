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Футболіст збірної України поплатився за прикру помилку в матчі АПЛ

1.4тЧитати матеріал російською

Помилка українського півзахисника англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка у матчі 20-го туру чемпіонату країни з "Саутгемптоном" привела до голу.

Олександр Зінченко (у синій формі праворуч)

Олександр Зінченко (у синій формі праворуч)

Футболіст збірної України вийшов на гру в стартовому складі, а на 37-й хвилині далеко відпустив від себе м'яч, за що миттєво поплатився. Хавбек господарів П'єр-Еміль Хейбьерг відібрав шкіряну сферу, вийшов один на один із голкіпером і точним ударом зрівняв рахунок.

Олександр Зінченко (праворуч)

Олександр Зінченко (праворуч)

Зазначимо, що на 45-й хвилині Олександр реабілітувався, віддавши гольовий пас на Агуеро.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сіті" 1:3

Голи: 0:1 – 10 Сільва, 1:1 – 37 Хейбьерг, 1:2 – 45, автогол Уорд-Проуз, 1:3 – 45 Агуеро.

"Саутгемптон" – Маккарті, Стівенс, Беднарек, Таргетт, Ремзі, Лемін (Редмонд, 46), Ромеу (Валері, 59), Хейбьерг, Ельюнуссі, Уорд-Проуз, Остін (Лонг, 68).

"Манчестер Сіті" – Едерсон, Лапорт, Компані, Данило, Зінченко, Сільва, Фернандіньо, Марез, Бернарду Сілва, Стерлінг, Агуеро.

Попередження: Агуеро (32), Остін (58).

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що іспанський наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола прийняв рішення щодо півзахисника збірної України Олександра Зінченка.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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