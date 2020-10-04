"Шахтар" відмовився повертати в команду гравця збірної України

Захисник "Шахтаря" Богдан Бутко продовжить кар'єру в польському "Леху", повідомлясться на офіційному сайті "гірників".

Орендний договір 29-річного футболіста збірної України з клубом з Познані продовжений до кінця календарного року.

Бутко є вихованцем донецького клубу. У складі "оранжево-чорних" провів 64 матчі, в яких забив 1 гол.

Богдан перейшов в "Лех" в лютому цього року, зігравши 10 поєдинків в Екстракласi та 2 – в Кубку країни. У чемпіонаті Польщі клуб фінішував другим. 22 жовтня "залізничники" почнуть виступи на груповому етапі Ліги Європи домашньою грою з "Бенфікою". Також в їх квартеті "Стандард" і "Рейнджерс".

Бутко в сезоні 2015/16 виступав за російський "Амкар" і був твердим гравцем основи, зігравши 38 матчів і забивши один гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан відверто висловився про своє ставлення до ситуації на Донбасі.