Футболіст збірної України перейшов в грецький клуб

Грецький футбольний клуб АЕК оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Євгеном Шаховим. Контракт підписаний строком на два роки з опцією продовження ще на рік, говориться на офіційному сайті команди.

29-річний Шахов з 2007 до 2016 року в якостi футболіста "Дніпра", виступав в оренді в київському "Арсеналі" (17 матчів, один гол), в цілому зіграв 127 матчів, забивши 17 голів і віддавши 13 передач. Влітку 2016 року вперше приїхав до Греції, підписавши контракт з ПАОКом. За наступні три рік Шахов провів 117 матчів, забивши 21 м'яч і зробивши 7 передач, вигравши чемпіонат і три Кубка Греції.

Після завершення контракту влітку 2019 року перейшов в італійський "Лечче". У минулому сезоні він провів 24 матчі, забив один гол і зробив 3 передачі.

За збірну України хавбек з 2016 року провів 7 поєдинків, відзначившись одним точним ударом.