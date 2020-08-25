Футболіст збірної України переходить до "Наполі" – ЗМІ

Микола Матвієнко близький до переїзду в Італію. ФК "Шахтар"

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко стане гравцем італійського "Наполі".

Такі дані має портал Вetnews365, які підтверджує відомий журналіст Альфредо Педулла.

Неаполітанці провели конструктивні переговори з чемпіонами України і досягли принципової домовленості щодо трансферу. За 24-річного Матвієнка італійці готові заплатити 15 мільйонів євро, а також гарантувати "Шахтарю" виплату 10% від суми наступного трансферу гравця.

Відзначимо, що Матвієнко привернув увагу "Наполі" тим, що може закрити позиції центрального та лівого захисників. На українця також претендував англійський "Лідс", проте італійці були більш наполегливими в переговорах.

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