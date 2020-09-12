Футболіст збірної України отримав рецидив і не допоможе "Динамо" в ЛЧ, – ЗМІ

Захисник київського "Динамо" Денис Попов, який тільки недавно відновився після травми, знову отримав пошкодження, яке вивело його з ладу на тривалий термін, повідомляє "Динамо" від Шурика".

21-річний футболіст травмувався цього тижня під час одного з тренувань. Повне відновлення Попова займе півтора місяці.

Так, станом на момент публікації новини в розпорядженні тренерського штабу "Динамо" є лише два номінальних центральних захисника – це молоді Олександр Сирота й Ілля Забарний.

Нагадаємо, крім Попова, "Динамо" втратило ще двох захисників. Микита Бурда травмував ахілл і вибув на пів року, а напередодні в матчі з "Десною" Олександр Тимчик пошкодив пахові кільця. Донинi не відновився центральний захисник "біло-синіх" Артем Шабанов.

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