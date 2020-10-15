Футболіст збірної України очолив воротарський рейтинг Ліги націй
Голкіпер "Динамо" та збірної України Георгій Бущан став лідером Ліги націй за кількістю здійснених сейвів.
Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, наш співвітчизник 20 разів рятував свої ворота від голу, а найближчі переслідувачі Анрі Бонелло з Мальти і Жозеп Гомес з Андорри – по 16 разів. Точність передач, які віддає Георгій, становить близько 50%.
Відзначимо, що всі воротарі з п'ятірки найкращих рейтингу взяли участь у чотирьох матчах Ліги націй, в той час як Бущан вийшов на поле тільки в двох останніх поєдинках турніру через складну кадрову ситуацію в збірній України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Динамо" став найкращим гравцем матчу проти Іспанії, який закінчився сенсаційною перемогою нашої національної команди.