Футболіст збірної України може стати одноклубником Малиновського вже взимку – ЗМІ

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко може завершити трансфер в "Аталанту" вже в зимове трансферне вікно, а не влітку 2021 року, як передбачалося раніше.

Як повідомляє видання Tuttoatalanta.com з посиланням на Corriere di Bergamo, італійський клуб шукає заміну капітану Алехандро Гомесу, який посварився з головним тренером Джан П'єро Гасперіні та може піти з команди в січні.

Контракт Коваленка з "гірниками" закінчується в червні 2021 року, і він не збирається продовжувати угоду. Згідно з інформацією італійських ЗМІ, українець вже попередньо домовився з "Аталантою".

Віктор є вихованцем "Шахтаря". Він дебютував за дорослу команду в жовтні 2014 року. Відтоді на його рахунку 200 матчів, 32 голи і 12 результативних передач. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 4,5 млн євро.

Відзначимо, що в разі переходу в "Аталанту" Коваленко стане одноклубником українця Руслана Малиновського та росіянина Олексія Міранчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України з футболу та гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко також може перебратися до Італії. У його трансфері нібито зацікавлені два гранди із Серії А.