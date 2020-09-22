Футболіст збірної України може перейти в "Манчестер Юнайтед" – ЗМІ

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" уважно стежить за футболістом київського "Динамо" і збірної України Віталієм Миколенком, повідомляє metro.co.uk.

"Дияволи" хочуть посилити свою позицію лівого захисника. 21-річний Віталій звернув на себе увагу скаутів після того, як пробився в основну команду "Динамо" у віці 18 років, і вже вісім разів зіграв за збірну своєї країни.

Питання з лівим захисником, яке є пріоритетним для боса "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, необхідно закрити до 5 жовтня (трансферне вікно).

Крім українця, "Манчестер Юнайтед" розглядав покупку Люка Шоу або Брендона Вільямса. Але за першим варіантом у керівництва манкуніанців виникли питання до фізичної форми 25-річного Шоу, а за другиму – гравець правша, що не є ідеальним варіантом.

Водночас ЗМІ відзначають, що найбільш імовірною покупкою залишається Алекс Теллес. З гравцем "Порту" вже велися переговори, і він упевнений у переході на "Олд Траффорд".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники Миколенка Стефано Антонеллі і Фабіо Парізі провели переговори з керівництвом "Мілана".