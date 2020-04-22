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22 квітня • оновлено в 22:18
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Футболіст збірної України Микола Матвієнко змінився до невпізнання на карантині

2.6т
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Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко неймовірно заріс на карантині.

Микола Матвієнко

Микола Матвієнко

ФК Шахтар

Дружина спортсмена Анна у себе в сторіз опублікувала результат повної ізоляції спортсмена. На фото видно, як 23-річний футболіст відростив бороду і довге волосся на голові.

"Так, залишайся вдома", – підписала дружина спортсмена, звернувшись потім до знайомого перукаря Вадима Петернка з проханням "повернути їй чоловіка".

Микола Матвієнко

Микола Матвієнко

@_annamatvienko_

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел вирішила своєрідно розвіятися на карантині.

Фітоняшка, що володіє вражаючими формами, зняла себе повністю оголеною. Патрісія сфотографувалася голою у ванній, на кухні і в спальні, виклавши все в Instagram.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Україні
Особа
Микола Матвiенко
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  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

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