Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко неймовірно заріс на карантині.

Микола Матвієнко ФК Шахтар

Дружина спортсмена Анна у себе в сторіз опублікувала результат повної ізоляції спортсмена. На фото видно, як 23-річний футболіст відростив бороду і довге волосся на голові.

"Так, залишайся вдома", – підписала дружина спортсмена, звернувшись потім до знайомого перукаря Вадима Петернка з проханням "повернути їй чоловіка".

Микола Матвієнко @_annamatvienko_

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел вирішила своєрідно розвіятися на карантині.

Фітоняшка, що володіє вражаючими формами, зняла себе повністю оголеною. Патрісія сфотографувалася голою у ванній, на кухні і в спальні, виклавши все в Instagram.

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