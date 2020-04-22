Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко неймовірно заріс на карантині.
Микола Матвієнко
ФК Шахтар
Дружина спортсмена Анна у себе в сторіз опублікувала результат повної ізоляції спортсмена. На фото видно, як 23-річний футболіст відростив бороду і довге волосся на голові.
"Так, залишайся вдома", – підписала дружина спортсмена, звернувшись потім до знайомого перукаря Вадима Петернка з проханням "повернути їй чоловіка".
Микола Матвієнко
@_annamatvienko_
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел вирішила своєрідно розвіятися на карантині.
Фітоняшка, що володіє вражаючими формами, зняла себе повністю оголеною. Патрісія сфотографувалася голою у ванній, на кухні і в спальні, виклавши все в Instagram.
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