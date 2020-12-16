Футболіст збірної України красивим голом завершив кинджальну атаку в ювілейному матчі

Український футболіст "Гента" Роман Яремчук забив гол у своєму 100-му матчі в чемпіонаті Бельгії.

25-річний нападник збірної України відзначився в 18-му турі національної першості, розписавшись у воротах "Васланд-Беверена" (3:0).

На 53-й хвилині господарі втекли в кинджальну контратаку. Разак Букарі зміг відірватися від захисників і викласти ідеальний пас на українця, який замкнув простріл точним ударом, зробивши рахунок 2:0.

Цей м'яч став 11-м для Яремчука в 20 поєдинках поточного сезону. Також на рахунку Романа 4 гольових ассисти.

Нагадаємо, що "Гент" зустрічався з київським "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів і пройшов бельгійців за сумою двох матчів. Вирішальна зустріч на полі столичного НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 3:0.

На початку сезону 2020/21 наш співвітчизник посварився з головним тренером бельгійців Ласло Болоні, після чого той запропонував Роману шукати собі нову команду.

В останньому матчі чемпіонату Бельгії Яремчук відзначився ефектним переможним голом на останніх хвилинах.