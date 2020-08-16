Футболіст збірної України феєрично дебютував в "Андерлехті"

Півзахисник молодіжної збірної України Богдан Михайличенко блискуче дебютував за "Андерлехт".

У своєму першому офіційному поєдинку 23-річний вихованець "Динамо" відзначився голом у ворота "Сент-Труйден"

Уродженець Борисполя, вийшовши в стартовому складі в 2-му турі чемпіонату Бельгії з футболу, на 41-й хвилині відкрив рахунок. Богдан отримав м'яч в центрі поля, обіграв відразу кількох захисників і потужним ударом відправив круглого точно в сітку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайличенко, який влітку 2019 року став гравцем "Зорі", офіційно перейшов в бельгійський "Андерлехт" 3 серпня.

Відзначимо, що "Андерлехт" є найтитулованішим клубом Бельгії. На рахунку команди 34 чемпіонства. Це в два рази більше, ніж у "Брюгге", який йде на другому місці за цим показником (16).

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