Футболіст збірної України близький до переходу в італійський клуб

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в італійській "Ромі".

У послугах 23-річного футболіста збірної України зацікавлений особисто новий головний тренер "вовків" Паулу Фонсека. Він відмінно знає можливості Коваленка по спільній роботі в донецькій команді, передає Sport.ua з посиланням Calciomercato.

Завдяки трансферу Коваленка Фонсека хоче посилити конкуренцію в середній лінії свого нового колективу. Експерти оцінюють Віктора в 8 мільйонів євро.

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Віктор Коваленко (№74) ФК "Шахтар"

Раніше стало відомо про дуже ймовірний перехід в "Рому" лідера донецького "Шахтар" бразильця Ісмаїлі, на трансфер якого за 15 млн євро "гірники" вже дали свою згоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Франческо Тотті подав у відставку з поста директора "Роми", звинувативши керівництво клубу в некомпетентності і виступивши проти приходу Паулу Фонсеки.

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