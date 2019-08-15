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Футболіст збірної не потрапив у "Манчестер Юнайтед" і наклав на себе руки

1.9т Читати матеріал російською

20-річний екс-футболіст юніорської збірної Уельсу Джоел Дарлінгтон наклав на себе руки через травми і невдачi, повідомляє Daily Post. Рідні Дарлінгтона виявили його тіло в гаражі.

Джоел Дарлінгтон

Джоел Дарлінгтон

Daily Post

Футболіста постійно переслідували проблеми зі здоров'ям: через перелом руки йому довелося пропустити перегляд у "Манчестер Юнайтед", а через пошкодження хребетного диска футболіста постійно мучили болі в спині.

Відзначається, що через невдачі у футбольній кар'єрі Дарлінгтон перебував у депресії і навіть кинув навчання в коледжі. Джоел Дарлінгтон грав за клуби "Бала Таун" i "Денбі Таун".

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