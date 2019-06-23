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Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в "Динамо"

2.8тЧитати матеріал російською

Півзахисник японського "Джубіло" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес відмовився продовжувати кар'єру в київському "Динамо".

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Як повідомляє Tageblatt, після гри відбору Євро-2020 у Львові кияни зробили футболісту пропозицію, проте 24-річний гравець вирiшив до кінця сезону залишитися в нинішньому клубі.

Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро. Його контракт з японцями розрахований до 31 січня 2022 року. У поточному сезоні Родрігес забив 4 голи в 12 матчах чемпіонату Японії.

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Тема
Трансфери
Теги
збірна Люксембургу з футболуФК Динамо Київ
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