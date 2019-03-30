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Футболіст збірної Італії збив людину

1.2тЧитати матеріал російською

Італійський футболіст Федеріко К'єза потрапив у ДТП у Флоренції. Форвард "Фіорентини" на Mini Cooper збив людину на скутері.

Поліція швидко прибула на місце події. Сам футболіст в аварії не постраждав, а ось водія моторолера доставили до лікарні. Деталі інциденту все ще з'ясовуються, повідомляє Sportmediaset.

Федеріко К'єза

Федеріко К'єза

imagephotoagency.it

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К'єза не зможе допомогти "Фіорентині" в матчі проти "Торіно" в неділю, 31 березня. Італійський форвард продовжує відновлюватися після пошкодження, через яке він не зміг взяти участь в матчах збірної Італії в кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко. 18-річний спортсмен потрапив у страшну ДТП увечері 27 березня. Трагедія сталася о 19:20 на перехресті вул. Ігоря Сікорського та вул. Віктора Духовченка.

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ФК ФіорентинаФК Торіно
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