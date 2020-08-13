Футболіст збірної Білорусі заарештований за участь в протестах в Мінську

Нападаючий футбольного клубу БАТЕ і збірної Білорусі Антон Сорока заарештований за участь в протестах проти результатів виборів президента країни, повідомив в Facebook журналіст Віталій Зиблюка. Цю ж інформацію підтверджує Telegram-канал "Мутко Проти".

28-річний форвард заарештований на сім діб.

Антон Сорока заарештований Telegram-канал "Мутко Проти".

"Нападник збірної Білорусі з футболу та борисівського БАТЕ Антон Сорока – 7 діб арешту. Сподіваюся, що цілий, без переломів", – написав Зиблюка в Facebook.

Антон Сорока заарештований в Мінську Facebook Віталія Зиблюкi

Сорока в 14 матчах за збірну Білорусі забив 7 голів. У поточному сезоні на рахунку форварда 2 голи в п'яти поєдинках за БАТЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: