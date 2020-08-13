Футболіст збірної Білорусі заарештований за участь в протестах в Мінську

Протести в Мінську не вщухають.
Нападаючий футбольного клубу БАТЕ і збірної Білорусі Антон Сорока заарештований за участь в протестах проти результатів виборів президента країни, повідомив в Facebook журналіст Віталій Зиблюка. Цю ж інформацію підтверджує Telegram-канал "Мутко Проти".
28-річний форвард заарештований на сім діб.
Антон Сорока заарештований Telegram-канал "Мутко Проти".
"Нападник збірної Білорусі з футболу та борисівського БАТЕ Антон Сорока – 7 діб арешту. Сподіваюся, що цілий, без переломів", – написав Зиблюка в Facebook.
Антон Сорока заарештований в Мінську Facebook Віталія Зиблюкi
Сорока в 14 матчах за збірну Білорусі забив 7 голів. У поточному сезоні на рахунку форварда 2 голи в п'яти поєдинках за БАТЕ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якого вдалося уникнути.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.