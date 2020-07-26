Футболіст збірної Бельгії вийшов з лікарні після коронавiрусу і зробив хет-трик за 8 хвилин

Бельгійський півзахисник китайського "Шаньдун Лунен" Маруан Феллайні забив три голи за вісім хвилин, вперше вийшовши на поле після лікування від коронавируса. У березні-квітні футболіст збірної Бельгії провів кілька тижнів в лікарні.

32-річний хавбек розписався в воротах "Далянь Про" на 79-й, 83-й і 86-й хвилинах – всі м'ячі він оформив ударом головою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавируса. Доктор помер від зупинки серця у віці 48 років.