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Футболіст збірної Бельгії вийшов з лікарні після коронавiрусу і зробив хет-трик за 8 хвилин

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,0 т.
Маруан Феллайні

Маруан Феллайні (в помаранчевому) відзначився трьома голами.

Бельгійський півзахисник китайського "Шаньдун Лунен" Маруан Феллайні забив три голи за вісім хвилин, вперше вийшовши на поле після лікування від коронавируса. У березні-квітні футболіст збірної Бельгії провів кілька тижнів в лікарні.

32-річний хавбек розписався в воротах "Далянь Про" на 79-й, 83-й і 86-й хвилинах – всі м'ячі він оформив ударом головою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавируса. Доктор помер від зупинки серця у віці 48 років.

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