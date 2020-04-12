Футболіст збірної Англії Рашіан Хепберн-Мерфі епічно зганьбився на карантині

Максим Богданов Футбол 14:35, 12.04.2020

Нападник молодіжної збірної Англії і клубу "Астон Вілла" Рашіан Хепберн-Мерфі епічно зганьбився під час тренування на карантині.

21-річний футболіст карбував м'яч, але не зміг впоратися з круглим снарядом і від душі зарядив його у вікно, вибивши одне із стекол.

"Я навіть не можу викликати кого-небудь, щоб полагодити це найближчим часом", - підписав ролик спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна польська фітнес-модель Керрі Гофорт зібрала сотні захоплених відгуків про тренування на карантині, яку вона виконала повністю оголеною.

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