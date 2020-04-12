Нападник молодіжної збірної Англії і клубу "Астон Вілла" Рашіан Хепберн-Мерфі епічно зганьбився під час тренування на карантині.

21-річний футболіст карбував м'яч, але не зміг впоратися з круглим снарядом і від душі зарядив його у вікно, вибивши одне із стекол.

"Я навіть не можу викликати кого-небудь, щоб полагодити це найближчим часом", - підписав ролик спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна польська фітнес-модель Керрі Гофорт зібрала сотні захоплених відгуків про тренування на карантині, яку вона виконала повністю оголеною.