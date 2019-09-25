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27 вересня • оновлено в 19:54
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Футболіст забив неймовірний гол, із 40 метрів потрапивши "за комір" голкіперу

6.7т Читати матеріал російською

Футболіст красноярського "Єнісея" Костянтин Савичев відзначився фантастичним ударом у поєдинку 1/16 Кубка Росії проти пітерського "Зеніту".

На 14-й хвилині 25-річний хавбек побачив, що Михайло Кержаков далеко вийшов із воріт і метрів із 40 запустив круглого в бік воріт. Голкіпер "Зеніту" був до такого не готовий і врятувати команду від гола не зміг.

Незважаючи на такий шедевр "Єнісей" програв (1:2) і вилетів із турніру.

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Місце
Росія Красноярськ
Теги
ФК Єнісей ФК Зеніт
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