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Футболіст забив гол у свої ворота з центру поля, викликавши хвилю глузувань

1.2т Читати матеріал російською

Півзахисник бразильського клубу "Форталеза" Жуніньо відзначився безглуздими діями, забивши курйозний автогол у матчі чемпіонату країни проти "Атлетіко Мінейро".

На сьомій хвилині зустрічі гравець, перебуваючи в центрі поля, вирішив віддати пас верхом воротарю, проте м'яч після його удару перелетів через голкіпера і опинився у воротах. Так Жуніньо відкрив рахунок у матчі, проте наприкінці поєдинку футболіст виправився, забивши ще один м'яч, але вже у ворота суперника. Гра в результаті завершилася нічиєю — 2:2.

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Відеозапис безглуздого автоголу викликав шквал насмішок у мережі серед уболівальників "Атлетіко Мінейро". "Найкрасивіший м'яч, забитий у цьому сезоні, на цей момент", "Гол, якому позаздрив би Пеле", — уїдливо коментують фанати в соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американській Лізі чемпіонів забили найбезглуздіший автогол сезону.

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Бразилія
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