Футболіст забив фантастичний гол з центру поля, встановивши унікальне досягнення

17-річний нападаючий англійського клубу "Саутенда Юнайтед" Чарлі Келман, забив гол зі своєї половини поля в своїй першій грі в професійному футболі.

Унікальний випадок стався в поєдинку проти "Плімута" в Лізі 1 - третього за силою футбольного дивізіону Англії.

Вийшовши на заміну молодий нападник точно пробив на другій доданій хвилині. Фантастичний гол не врятував команду від поразки, "Саутенда" поступився суперникові 2:3.

"Спасибі всім, що вірили в мене і дали можливість проявити себе в такому юному віці. Я вам дуже вдячний і не буду зупинятися", – написав Чарлі в Twitter після матчу.

Thank you to all the staff @SUFCRootsHall and @SUFCYouth for believing in me and giving me this opportunity at such a young age I couldn’t be more grateful I won’t stop here and @DruYearwood 50 appearances congrats !❤️