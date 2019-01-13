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Футболіст забив фантастичний гол з центру поля, встановивши унікальне досягнення

2.1тЧитати матеріал російською

17-річний нападаючий англійського клубу "Саутенда Юнайтед" Чарлі Келман, забив гол зі своєї половини поля в своїй першій грі в професійному футболі.

Унікальний випадок стався в поєдинку проти "Плімута" в Лізі 1 - третього за силою футбольного дивізіону Англії.

Вийшовши на заміну молодий нападник точно пробив на другій доданій хвилині. Фантастичний гол не врятував команду від поразки, "Саутенда" поступився суперникові 2:3.

"Спасибі всім, що вірили в мене і дали можливість проявити себе в такому юному віці. Я вам дуже вдячний і не буду зупинятися", – написав Чарлі в Twitter після матчу.

Чарлі Келман

Чарлі Келман

Twitter

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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