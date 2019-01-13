Футболіст забив фантастичний гол з центру поля, встановивши унікальне досягнення

17-річний нападаючий англійського клубу "Саутенда Юнайтед" Чарлі Келман, забив гол зі своєї половини поля в своїй першій грі в професійному футболі.
Унікальний випадок стався в поєдинку проти "Плімута" в Лізі 1 - третього за силою футбольного дивізіону Англії.
Вийшовши на заміну молодий нападник точно пробив на другій доданій хвилині. Фантастичний гол не врятував команду від поразки, "Саутенда" поступився суперникові 2:3.
"Спасибі всім, що вірили в мене і дали можливість проявити себе в такому юному віці. Я вам дуже вдячний і не буду зупинятися", – написав Чарлі в Twitter після матчу.
Thank you to all the staff @SUFCRootsHall and @SUFCYouth for believing in me and giving me this opportunity at such a young age I couldn’t be more grateful I won’t stop here and @DruYearwood 50 appearances congrats !❤️— Charlie Kelman (@CharlieKelman0) 12 января 2019 г.
Чарлі Келман
Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "РКАВ Волендам" Нік Тол забив нереальний гол в домашньому матчі Кубка Голландії (1: 2). 29-річний футболіст вразив ворота "Вітес" з центру поля.
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