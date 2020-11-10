Футболіст з англійської Прем'єр-ліги заявив про готовність зіграти за збірну України

Михайло Морозов Футбол 12:49, 10.11.2020

Захисник "Вулверхемптона" Макс Кілман розповів, що ще не вирішив, за яку національну збірну він буде виступати.

Футболіст заявив, що це може бути як Україна, так і Росія, оскільки його батько народився в Москві, а мати – в Києві. Гравець "Вулвз" зізнався, що вже не дуже добре пам'ятає російську мову.

"Ми не судимо гравців за країною, з якої вони родом. Навпаки, наше різноманітне минуле нам багато в чому допомогло. Для мене двері для виступів за збірні України та Росії все ще відкриті. Коли я був молодший, то іноді приїжджав до Москви та проводив багато часу в Києві, де все ще живуть мої родичі за маминою лінією. Всі близькі з боку мого батька переїхали в Нью-Йорк, тому я погано розмовляю російською мовою, але все ж можу щось сказати", – цитує слова Кілмана видання BBC.

Захисник дебютував в англійській Прем'єр-лізі в 2019 році у складі "Фулхема". До цього він грав за аматорську команду "Мейденхед Юнайтед" і за збірну Англії з футзалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського нападника "Нюрнберга" Еріка Шуранова хочуть зробити футболістом збірної Німеччини.

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