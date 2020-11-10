Футболіст з англійської Прем'єр-ліги заявив про готовність зіграти за збірну України

Захисник "Вулверхемптона" Макс Кілман розповів, що ще не вирішив, за яку національну збірну він буде виступати.

Футболіст заявив, що це може бути як Україна, так і Росія, оскільки його батько народився в Москві, а мати – в Києві. Гравець "Вулвз" зізнався, що вже не дуже добре пам'ятає російську мову.

"Ми не судимо гравців за країною, з якої вони родом. Навпаки, наше різноманітне минуле нам багато в чому допомогло. Для мене двері для виступів за збірні України та Росії все ще відкриті. Коли я був молодший, то іноді приїжджав до Москви та проводив багато часу в Києві, де все ще живуть мої родичі за маминою лінією. Всі близькі з боку мого батька переїхали в Нью-Йорк, тому я погано розмовляю російською мовою, але все ж можу щось сказати", – цитує слова Кілмана видання BBC.

Захисник дебютував в англійській Прем'єр-лізі в 2019 році у складі "Фулхема". До цього він грав за аматорську команду "Мейденхед Юнайтед" і за збірну Англії з футзалу.

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